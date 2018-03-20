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11:55   20 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Климкин призвал Запад сильнее надавить на Россию

Климкин призвал Запад сильнее надавить на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Запада усилить давление на Москву.

В интервью немецкому изданию Deutsche Welle политик пояснил, что можно применить нетрадиционные формы давления: в области кибертехнологий, энергетики. Климкин считает необходимым «жестко» ответить на «российскую угрозу».

Глава украинского МИД заявил, что антироссийские санкции надо вводить не только против высокопоставленных лиц РФ и госкомпаний, но и тех, кто «продвигает» интересы России за границей. Ранее Климкин предложил ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #политика #общество #весь мир #климкин #антиросийские санкции
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