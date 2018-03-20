Площадку для запуска ракет «Протон» закроют в 2023 году

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщил, что стартовый комплекс для пусков ракет-носителей тяжелого класса «Протон» на казахстанском космодроме Байконур закроют в 2023 году.

По информации ЦЭНКИ, со стартового комплекса пускают ракеты в интересах российской корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и Министерства обороны РФ. В соответствии с международным договором между Москвой и Астаной эксплуатировать космический ракетный комплекс поэтапно прекратят.

Полностью прекратить эксплуатацию ракеты «Протон» на космодроме Байконур планируют в 2025 году. В носителе используют ядовитое топливо гептил. Астана против запусков этой ракеты, уточнили в ЦЭНКИ.