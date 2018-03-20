Памфилова призвала регионы разобраться с ложными сообщениями о нарушениях на президентских выборах

Глава Центризбиркома потребовала от региональных комиссий разобраться с нарушениями, которые якобы имели место на прошедших выборах президента России.

На мероприятии, посвященному общественному наблюдению на выборах, глава ЦИК Элла Памфилова особенно отметила большое количество ложных обращений, связанных с нарушениями на выборах президента. Она призвала регионы тщательно изучить каждое из них на предмет достоверности. Памфилова также напомнила, что необходимо «отделять зерна от плевел» и не боятся называть «лжецов лжецами».

Выборы президента России состоялись 18 марта.