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 Малайзия назвала безосновательными данные об обнаружении обломков Boeing на картах Google

Малайзия назвала безосновательными данные об обнаружении обломков Boeing на картах Google
11:58   20 Марта 2018
Весь мир
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Малайзия назвала безосновательными данные об обнаружении обломков Boeing на картах Google

Малайзия назвала безосновательными данные об обнаружении обломков Boeing на картах Google

Об этом проинформировали местные СМИ.

Ранее австралийский инженер Питер Макмэхон заявил, что изучил карты NASA и Google и увидел, что обломки лайнера лежат в 16 километрах от острова Раунд близ Маврикия. По словам инженера, поисковики не обследовали эту территорию. Он считает, что власти не заинтересованы в обнаружении самолета, так как его корпус испещрен пулями, что повлечет за собой инициацию дополнительного расследования.

Глава Минтранса страны Лиоу Тионг Лайя на полях парламентского заседания заявил, что не нужно вводить людей в заблуждение и подчеркнул, что поисковая операция до сих пор ведется.

Глава управления гражданской авиации королевства Азхаруддин Абдул Рахман также посчитал безосновательным доклад «MH370 найден на Google Earth».

8 марта 2014 года малайзийский Boeing 777-200 Куала-Лумпура-Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа пропал с экранов радаров. Предполагается, что лайнер упал в южной части Индийского океана. Поисковая операция все еще не дала результатов.

Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #boeing #malaysia airlines
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