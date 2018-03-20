Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин заявил, что Крым за все 4 года после воссоединения с Россией прошел масштабный и успешный путь развития.

По его словам, этот путь был более успешный, чем в предыдущие 23 года, однако украинский период навсегда останется в истории Крыма. Нарышкин отметил активное развитие полуострова в социально-экономической, общественно-политической и культурной сферах. Он также рассказал об огромной работе РИО по сохранению исторического наследия Крыма.