Памфилова отметила успешную работу наблюдателей на выборах-2018 в Чечне

Никаких проблем на выборах президента РФ в Чечне не возникло, все наблюдатели вернулись целые и здоровые, заметила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Выступая на Первом форуме общественных наблюдателей во вторник, Памфилова подчеркнула, что все наблюдатели хорошо справились со своими обязанностями на голосовании в Чечне. В республику отправились около 50 наблюдателей. Никаких инцидентов не произошло.

Ранее глава ЦИК РФ предложила наблюдателям продолжить сотрудничество после выборов-2018.