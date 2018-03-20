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11:36   20 Марта 2018
Россия
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Радиоактивная посылка обнаружена в аэропорту Внуково

Радиоактивная посылка обнаружена в аэропорту Внуково

Радиоактивная коробка обнаружена в почтово‐грузовом терминале столичного аэропорта Внуково.

Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. Система радиационного контроля «Янтарь» сработала, когда грузовик Mitsubishi Fuso проехал через въездные ворота терминала. Мобильное устройство радиационного контроля показало наличие соединения Кобальта-57, которое является источником гамма-излучения. Оно превысило допустимую норму в десять раз. 

Посылка, которая излучала радиацию, направлялась из Татарстана в город Усинск. Ее передали специалистам на проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Автор: Виктория Разумовская
#москва #внуково #радиация
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