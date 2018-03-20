Памфилова заявила о «двойном контроле» на избирательных участках

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на избирательных участках в ходе голосования на выборах президента был установлен «двойной контроль».

Памфилова сообщила об этом во время Первого форума общественных наблюдателей. На местах голосования работали не только наблюдатели. Каждый участок был оборудован видеокамерами.

В наблюдении за выборами по предварительной информации приняли участие 150 тысяч человек. Также Памфилова добавила, что отмечено много спекуляций на тему нарушений. Эти вопросы глава ЦИК взяла под свой контроль.