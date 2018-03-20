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11:46   20 Марта 2018
Россия
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Более 60% заявили о доверии к главе ЦИК РФ

Более 60% заявили о доверии к главе ЦИК РФ

По данным опроса ВЦИОМ, более 60% россиян положительно оценивают работу Эллы Памфиловой на должности главы Центризбиркома.

По результатам опроса рейтинг доверия к Элле Памфиловой составляет 62%, рейтинг недоверия — 14%. 63% опрошенных высказываются о Центризбиркоме, как об органе, который стремится сделать выборы более справедливыми и демократическими. В 2016 году положительно работу комиссии оценивало только 40% респондентов. 

Около двух третей опрощенных — 66% считают, что ЦИК действует в интересах большей части общества. В 2016 году подобную точку зрения разделяли 47% респондентов.

Граждане также по достоинству оценили работу по контролю за соблюдением прав избирателей — 60% оценивают ее хорошо, и равенство прав кандидатов в президенты при ведении избирательных кампаний — 55% высказались о соблюдении прав кандидатов в положительном ключе. Молодые люди чаще высказываются о работе ЦИК РФ с недоверием. Так, 28% опрошенных юношей и девушек в группе от 18 до 24 лет, негативно оценивают работу Памфиловой на посту главы ЦИК.

Комментируя результаты опроса, руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов подчеркнул, что за два года на посту главы ЦИК РФ Элле Памфиловой удалось сохранить и приумножить кредит доверия, данный ей гражданами России.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 6–7 марта 2018 года. В ходе опроса были зафиксированы мнения двух тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность равна 2,2%.

Автор: Юлия Стрелкова
#памфилова #цик рф #выборы 2018
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