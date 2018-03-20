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11:32   20 Марта 2018
Россия
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Общественная палата назвала претензии к выборам-2018 «высосанными из пальца»

Общественная палата назвала претензии к выборам-2018 «высосанными из пальца»

ЦИК РФ проделал огромную работу по модернизации избирательной системы и улучшению качества выборов.

Все претензии к ним «высосаны из пальца», заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Он также выразил мнение, что выборы прошли чисто и хорошо, поэтому сложно выдумать какие-то претензии к ним.

По словам Фадеева, проект по подготовке комиссии наблюдателей стал очень важным для системы общественных палат, потому что стала очевидна способность федеральной и региональной палат «реализовывать проекты грандиозного масштаба», пишет РИА Новости.

Напомним, что президентские выборы в РФ состоялись в минувшее воскресенье.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #цик рф #общественная палата рф #выборы2018
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