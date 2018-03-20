Памфилова надеется на сотрудничество с наблюдателями после выборов президента

Выборы в стране проходят постоянно, надо продолжать обсуждение их проведения, объяснила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Во вторник она участвует в Первом форуме общественных наблюдателей.

Памфилова заметила, что, с учетом соглашения ЦИК с Общественной палатой, сотрудничество с наблюдателями следует продолжить и после выборов президента РФ. Тем более, нельзя растерять то, что удалось наработать, ведь выборы в стране проходят постоянно. В частности, в сентябре состоятся выборы глав регионов.