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11:30   20 Марта 2018
Россия
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Памфилова надеется на сотрудничество с наблюдателями после выборов президента

Памфилова надеется на сотрудничество с наблюдателями после выборов президента

Выборы в стране проходят постоянно, надо продолжать обсуждение их проведения, объяснила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Во вторник она участвует в Первом форуме общественных наблюдателей.

Памфилова заметила, что, с учетом соглашения ЦИК с Общественной палатой, сотрудничество с наблюдателями следует продолжить и после выборов президента РФ. Тем более, нельзя растерять то, что удалось наработать, ведь выборы в стране проходят постоянно. В частности, в сентябре состоятся выборы глав регионов.

Автор: Саша Подольская
#россия #выборы #памфилова #цик рф #новости #наблюдатели
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