Часть домов при застройке Левобережного района в Москве отдадут под реновацию

Некоторую часть жилья Левобережного района Москвы отдадут под реновацию. Об этом стало известно из сообщения Москомстройинвеста.

Под программу выделят около 65 тысяч квадратных метров недвижимости комплексной застройки. Сейчас часть домов сдана в эксплуатацию, другая часть строится. Отделка жилых помещений пройдет за счет средств Фонда реновации.

Реновация в Москве предполагает снос устаревшего жилья, в большинстве «хрущевок». К 2032 году планируется переселить около одного миллиона жителей столицы.