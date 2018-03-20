Участники «Тотального диктанта» подготовятся на онлайн-курсах

Участники международной акции грамотности «Тотальный диктант» подготовятся к его написанию на онлайн-курсах по русскому языку, которые будут проходить каждую среду вплоть до самого диктанта.

Организаторы сообщили, что со среды, 21 марта, участники из любой страны мира начнут подготавливаться к «Тотальному диктанту» на бесплатных онлайн-курсах с 15:00 и 19:00 по московскому времени на официальном сайте проекта.

На онлайн-курсах участники не только повторят правила, которые пригодятся при написании «Тотального диктанта», но и зададут уточняющие вопросы представителям Экспертного совета акции.