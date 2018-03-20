В выборах президента России приняли участие более 150 тысяч наблюдателей

За прозрачностью выборов наблюдали 1800 организаций.

20 марта, на заседании в Общественной палате РФ, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что за честностью и прозрачностью президентских выборов, по предварительным данным, следило более 150 тысяч наблюдателей.

Всего к наблюдению привлекли более 1800 общественных движений и организаций.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Уверенную победу на них одержал действующий глава государства Владимир Путин.