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11:15   20 Марта 2018
Россия
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ФИФА осталась довольна готовностью «Екатеринбург-Арена» к ЧМ-2018

ФИФА осталась довольна готовностью «Екатеринбург-Арена» к ЧМ-2018

Директор департамента ФИФА по подготовке и проведению соревнований Колин Смит сообщил, что специалисты остались довольны готовностью стадиона «Екатеринбург-Арена». 

Смит заявил, что скоро на арене начнутся тестовые матчи, благодаря которым проверке подвергнется функционирование всего стадиона. Он отметил, что сейчас все силы сосредоточены на строительстве временных объектов, которые необходимы для соответствия стандартам по приему игр.

Стоит отметить, что  Екатеринбург стал первой остановкой последнего тура экспертов ФИФА по стадионам ЧМ-2018. Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут идти на 12 стадионах в 11 городах России. 

Автор: Виктория Разумовская
#екатеринбург #чм-2018 #фифа #стадион
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