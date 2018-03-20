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11:18   20 Марта 2018
Россия
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Крымчанина арестовали по подозрению в участии в боевых действиях на Украине

Крымчанина арестовали по подозрению в участии в боевых действиях на Украине

Крымское управление ФСБ завело уголовное дело против крымчанина, который подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании на Украине.

Он уже был задержан, проинформировали в пресс-службе ведомства. Как сообщается, 24-летний житель полуострова, пребывая на Украине, зимой 2016 года примкнул к составу вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана» и до осени прошлого года участвовал в мероприятиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности России.

Статья, по которой привлечен крымчанин, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Автор: Ольга Шпакова
#украина #крым #фсб #уголовное дело
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