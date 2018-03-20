Генсек ОДКБ поздравил Путина с победой на выборах

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров поздравил Владимира Путина с убедительной победой на прошедших выборах президента РФ.

По словам Хачатурова, переизбрание Путина является доказательством поддержки большинства россиян того курса, который он проводит. По заявлению генсека, это курс на укрепление России, который также нацелен на организацию надежной системы международной безопасности.

Напомним, на президентских выборах Владимир Путин набрал 76,68 процента голосов после обработки 99,94 процента бюллетеней.