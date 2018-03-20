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10:59   20 Марта 2018
Россия
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Генсек ОДКБ поздравил Путина с победой на выборах

Генсек ОДКБ поздравил Путина с победой на выборах

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров поздравил Владимира Путина с убедительной победой на прошедших выборах президента РФ.

По словам Хачатурова, переизбрание Путина является доказательством поддержки большинства россиян того курса, который он проводит. По заявлению генсека, это курс на укрепление России, который также нацелен на организацию надежной системы международной безопасности.

Напомним, на президентских выборах Владимир Путин набрал 76,68 процента голосов после обработки 99,94 процента бюллетеней. 

Автор: Виктория Разумовская
#путин #одкб #итоги выборов
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