Минобороны компенсирует женам офицеров жизнь в отдаленных гарнизонах

Оборонное ведомство РФ планирует выплачивать безработным женам офицеров и солдат-контрактников, которые служат в отдаленных гарнизонах России, ежемесячное пособие.

Об этом во вторник сообщают «Известия».

Выплаты коснуться тех, кто не могут трудоустроиться по профессии и получают статус безработного. Кроме того, планируется распространить пособие на супруг, которые ухаживают за больными малолетними детьми. В обоих случаях сумму выплаты уравняют с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) - 9489 рублей в текущем году.

Сейчас документ находится на согласовании в силовых ведомствах.