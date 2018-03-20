СМИ: Новое транзитное соглашение между Россией и Украиной неизбежно

СМИ сообщают, что строительство «Газпромом» нового газового потока в обход Украины не представляется возможным на данный момент.

Текущий транзитный контракт с Украиной заканчивается 31 декабря 2019 года, тогда как газопровод «Северный поток — 2» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако строительство газопровода на территории Германии будет закончено только к концу 2020 года. Таким образом, проектная мощность «Северного потока — 2», составляющая 55 миллиардов кубометров газа в год может использоваться лишь частично: «Газпром» сможет экспортировать только 34 миллиарда кубометров газа.

При сохранении текущего уровня спроса на российский газ в Европе, «Газпрому», вероятно, придется экспортировать через Украину около 43 миллиардов кубометров газа, при условии, что компания успеет ввести в эксплуатацию «Турецкий поток» — сеть балканских газопроводов. Однако «Газпром» вряд ли успеет их достроить к 2019 году: Сербия, Венгрия и Болгария пока не дали для этого соответствующих разрешений.

Полный отказ от украинского транзита для выполнения долгосрочных обязательств «Газпром» сможет осуществить только к 2024 году. Однако учитывая текущий европейский спрос на российский газ, возможно, что полностью отказаться от украинского транзита компания не сможет никогда.

Представители «Газпрома» ситуацию никак не комментируют.