Уроки робототехники могут появиться во всех российских школах

Молодежный парламент при Госдуме выдвинул предложение ввести в российских школах уроки робототехники.

Инициативу огласят сегодня на круглом столе в Госдуме, на котором речь пойдет об обеспечении цифровой экономики квалифицированными кадрами. Об этом проинформировала председатель Молодежного парламента Мария Воропаева, пишет RT.

По ее словам, на сегодняшний день занятия по робототехнике появляются в ряде школ в качестве дополнительных уроков. Сейчас речь пойдет о внедрении робототехники в школьную программу в качестве отдельной дисциплины.

Воропаева сделала акцент на том, что школьников необходимо учить мыслить подобными понятиями с детства. Ранняя профориентация позволит выявить школьников, склонных к такому роду занятий.

Уроки робототехники предлагается ввести со второго по четвертый класс.