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10:43   20 Марта 2018
Россия
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Законопроект о краудфандинге внесен в Госдуму

Законопроект о краудфандинге внесен в Госдуму

Группа депутатов Госдумы и члены Совфеда РФ внесли законопроект о краудфандинге (альтернативных путях привлечения инвестиций).

Документ регулирует отношения по привлечению средств организациями или индивидуальными предпринимателями. Проект также подразумевает приобретение токенов инвестиционного проекта.

Смарт-контракты могут использоваться для заключения соглашений между обеими сторонами. Определение «токенов» и «смарт-проектов» политики предполагают дать в отдельном законопроекте.

Автор: Павел Никифоров
#россия #госдума #законопроект #политика #общество #краудфандинг
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