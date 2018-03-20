Законопроект о краудфандинге внесен в Госдуму

Группа депутатов Госдумы и члены Совфеда РФ внесли законопроект о краудфандинге (альтернативных путях привлечения инвестиций).

Документ регулирует отношения по привлечению средств организациями или индивидуальными предпринимателями. Проект также подразумевает приобретение токенов инвестиционного проекта.

Смарт-контракты могут использоваться для заключения соглашений между обеими сторонами. Определение «токенов» и «смарт-проектов» политики предполагают дать в отдельном законопроекте.