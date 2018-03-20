Петербургские школы досрочно уходят на каникулы из-за вспышки гриппа

Комитет по образованию Санкт-Петербурга решил досрочно отправить всех школьников на каникулы. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

У петербургских школьников каникулы начнутся на три дня раньше, с 21 марта, и продолжатся до 1 апреля. Также сообщается об отмене всех массовых мероприятий для детей.

Роспотребнадзор заявил, что с 12 по 18 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила недельные пороговые значения в среднем по населению более чем на 60 процентов. Отмечается рост числа больных с тяжелыми формами заболеваний, которым необходима госпитализация.