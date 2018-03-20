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СМИ: Новое транзитное соглашение между Россией и Украиной неизбежно

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10:32   20 Марта 2018
Россия
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Дипломаты из РФ пытаются помочь морякам на арестованном в ОАЭ танкере

Дипломаты из РФ пытаются помочь морякам на арестованном в ОАЭ танкере

Сотрудники российского консульства постоянно находятся на связи с российскими моряками, которые из-за банкротства компании «Находка-Портбункер» застряли на судне в ОАЭ.

Об этом ИА «Политика Сегодня» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее семеро российских моряков обратились за помощью к генконсулу России в ОАЭ. Они застряли на арестованном танкере Crystal East в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и не могут вернуться домой. Дело в том, что судно арестовали из-за банкротства компании, которая владеет им.

Автор: Юлия Халус
#россия #оаэ #новости #общество #весь мир #моряки
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