Дипломаты из РФ пытаются помочь морякам на арестованном в ОАЭ танкере

Сотрудники российского консульства постоянно находятся на связи с российскими моряками, которые из-за банкротства компании «Находка-Портбункер» застряли на судне в ОАЭ.

Об этом ИА «Политика Сегодня» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее семеро российских моряков обратились за помощью к генконсулу России в ОАЭ. Они застряли на арестованном танкере Crystal East в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и не могут вернуться домой. Дело в том, что судно арестовали из-за банкротства компании, которая владеет им.