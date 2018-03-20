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10:23   20 Марта 2018
Весь мир
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Трамп хочет обложить товары из КНР пошлинами на сумму 60 млрд долларов в год

Трамп хочет обложить товары из КНР пошлинами на сумму 60 млрд долларов в год

Так США собираются ответить Китаю на якобы кражу интеллектуальной собственности, в которой американцы неоднократно обвиняли китайцев.

The Washington Post со ссылкой на источник в администрации американского лидера сообщила, что президент США Дональд Трамп обнародует документ об импортных пошлинах для Пекина до пятницы текущей недели.

Согласно данным газеты, советники президента предложили тому обложить китайские товары пошлинами на общую сумму примерно 30 миллиардов долларов. Трамп согласился с предложением советников, но поручил увеличить сумму пошлин в два раза.

Пошлины коснуться более ста товаров из КНР, которые, как считает американский лидер, разработаны либо по украденным у США технологиям, либо по технологиям, которые Пекин получил в обмен на предоставление доступа к своему рынку.

Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #китай #новости #весь мир #пошлины
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