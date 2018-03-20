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 Разработчик «Новичка» рассказал о возможных подозреваемых в деле Скрипаля

Разработчик «Новичка» рассказал о возможных подозреваемых в деле Скрипаля
10:35   20 Марта 2018
Весь мир
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Разработчик «Новичка» рассказал о возможных подозреваемых в деле Скрипаля

Разработчик «Новичка» рассказал о возможных подозреваемых в деле Скрипаля

По мнению одного из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонида Ринка, за отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери Юлии могли стоять британские специалисты.

Эксперт отметил, что британские спецслужбы не могли не знать, что в день отравления Сергей Скрипаль намерен посетить кладбище. По мнению Ринка отравление — дело рук самих британцев.

Он подчеркнул, что английские специалисты хорошо знакомы с технологией производства этого химического оружия, поскольку формулы для создания «Новичка» ранее были опубликованы химиком-эмигрантом Вилом Мирзаяновым. Ринк добавил, что воссоздать нервно-паралитическое вещество могла любая химическая лаборатория или фармакологическая компания.

Автор: Юлия Стрелкова
#великобритания #скрипаль #новичок
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