Разработчик «Новичка» рассказал о возможных подозреваемых в деле Скрипаля

По мнению одного из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонида Ринка, за отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери Юлии могли стоять британские специалисты.

Эксперт отметил, что британские спецслужбы не могли не знать, что в день отравления Сергей Скрипаль намерен посетить кладбище. По мнению Ринка отравление — дело рук самих британцев.

Он подчеркнул, что английские специалисты хорошо знакомы с технологией производства этого химического оружия, поскольку формулы для создания «Новичка» ранее были опубликованы химиком-эмигрантом Вилом Мирзаяновым. Ринк добавил, что воссоздать нервно-паралитическое вещество могла любая химическая лаборатория или фармакологическая компания.