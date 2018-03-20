Институт российской истории РАН представил книгу «История Крыма»

В России отмечается четырехлетняя годовщина воссоединения Крымского полуострова с РФ.

Тематическое мероприятие проходит в Доме Российского исторического общества. На встрече присутствуют ученые, политики, историки и общественные деятели. Также отмечается день рождения выдающегося крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Институт российской истории РАН представил двухтомник «История Крыма».

Крым воссоединился с Россией в ходе референдума 2014 года. За присоединение к РФ проголосовали почти 97% жителей региона.