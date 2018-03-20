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 Украинские силовики нарушили перемирие один раз за сутки — ДНР

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10:30   20 Марта 2018
Россия
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Депутаты рассмотрят законопроект об использовании криптовалюты

Депутаты рассмотрят законопроект об использовании криптовалюты

В Государственную думу внесен законопроект о цифровых финансовых активах.

Согласно документу, в российском праве будет закреплены определения широко распространенных в данный момент цифровых финансовых активов. В том числе определение дадут майнингу, криптовалюте и токену. Также закрепляется новый вид договора — смарт-контракт.

В законопроекте оговаривается, что данные активы не являются законным средством платежа на территории страны. Держатели цифровых активов могут осуществлять сделки по обмену токенов на рубли или иностранную валюту, однако они должны проходить через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть исключительно юридические лица.

Автор: Виктория Разумовская
#госдума #криптовалюта #майнинг
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