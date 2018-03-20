Лавров посетит Японию, где обсудит подготовку встречи Путина и Абэ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Токио. Политик обсудит подготовку к предстоящей встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина.

Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, слова которого привели РИА Новости, сообщил, что Токио рассматривает приезд Лаврова как важный этап в подготовке майской встречи глав государств. Дипломат надеется, что министры обоих стран проведут конструктивный диалог, чтобы встреча Путина и Абэ стала более значимой.

Японский лидер посетит Россию 25-26 мая. На встрече с Путиным он обсудит вопрос заключения мирного договора и ведения сельскохозяйственных работ на Курильских островах.