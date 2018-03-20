Apple выпустит iPhone X в золотом цвете

Корпорация Apple решила расширить цветовую линейку iPhone X и дополнить ее моделью золотого цвета.

Такие изменения запланированы с целью повысить продажи в Китае, сообщил в своем аккаунте в Twitter инсайдер Вениамин Гескин.

D21A - “Blush Gold” iPhone in production. pic.twitter.com/l2xGYIYsCh — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) March 19, 2018

Золотистые гаджеты пользуются особой популярностью в Азии, поэтому компания рассчитывает на рост продаж такой модели.

Сначала в интернет выложили фотоснимки айфона X с золотым корпусом, но Apple выпустила эту модель только в двух цветовых решениях: серебристый и «серый космос». В золотистом корпусе вышел только iPhone 8, отмечают СМИ.

Также корпорация в рамках акции RED Apple планирует выпустить iPhone X в красном исполнении.