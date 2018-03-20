Прошедшие выборы говорят о высоком уровне политического развития РФ - Шувалов

То, как прошли выборы президента РФ, и их результат свидетельствуют о развитости страны в политическом плане, считает первый зампред российского правительства Игорь Шувалов.

Об этом он заявил во вторник в эфире радиостанции «Вести FM».

Шувалов уточнил, что российские политические инструменты и институты не хуже, чем в большинстве развитых стран.

После обработки 99,94% бюллетеней на президентских выборах в России лидирует Владимир Путин. Его поддержали 76,66% россиян.