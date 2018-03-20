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 Минобороны компенсирует женам офицеров жизнь в отдаленных гарнизонах

Минобороны компенсирует женам офицеров жизнь в отдаленных гарнизонах
СМИ: Новое транзитное соглашение между Россией и Украиной неизбежно

СМИ: Новое транзитное соглашение между Россией и Украиной неизбежно

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9:40   20 Марта 2018
Весь мир
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Абэ обсудит с Путиным проблему заключения мирного договора

Абэ обсудит с Путиным проблему заключения мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию 25-26 мая. Политик встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам японского посла Тоехиса Кодзуки, слова которого привели РИА Новости, Абэ намерен обсудить проблему заключения мирного договора, ведения сельскохозяйственной деятельности на Курилах и сотрудничество в области безопасности.

Дипломат добавил, что между лидерами стран давно сложились доверительные отношения. Путин и Абэ встречались порядка 20 раз. Посол выразил надежду, что договоренности, которых достигнут политики, укажут путь для развития отношений Японии и России.

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #япония #политика #весь мир #абэ
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