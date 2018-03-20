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9:43   20 Марта 2018
Весь мир
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Длительность военных учений Южной Кореи и США сократится вдвое — СМИ

Длительность военных учений Южной Кореи и США сократится вдвое — СМИ

По информации южнокорейского агентства Ренхап, длительность военных учений США и Республики Корея сокращена в два раза в сравнении с предыдущими годами. 

Учения запланированы на 1 апреля. Они были приостановлены в связи с проведением в Пхенчхане Олимпийских игр. В Сеуле сообщили, что объем учений останется прежним, однако временные рамки сузятся. Отмечается, что учения Key Resolve будут длиться две недели, а Foal Eagle - четыре. Обычно они длятся два месяца. В них примет участие около 23 тысяч американских солдат и 300 тысяч южнокорейских. 

По данным агентства, учения, вероятно, завершатся до встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая планируется в конце апреля.

Автор: Виктория Разумовская
#сша #военные учения #республика корея
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