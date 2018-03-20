По информации южнокорейского агентства Ренхап, длительность военных учений США и Республики Корея сокращена в два раза в сравнении с предыдущими годами.

Учения запланированы на 1 апреля. Они были приостановлены в связи с проведением в Пхенчхане Олимпийских игр. В Сеуле сообщили, что объем учений останется прежним, однако временные рамки сузятся. Отмечается, что учения Key Resolve будут длиться две недели, а Foal Eagle - четыре. Обычно они длятся два месяца. В них примет участие около 23 тысяч американских солдат и 300 тысяч южнокорейских.

По данным агентства, учения, вероятно, завершатся до встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая планируется в конце апреля.