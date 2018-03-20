Кабмин выделил 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Выделенные дотации связаны с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая этого года до 11,163 тысячи рублей.

Об этом гласит соответствующее распоряжение российского правительства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении уровня МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. В связи с этим Кабмин 15 марта одобрил выделение российским регионам 20 миллиардов рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».