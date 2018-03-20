Движение по автодороге через Керченский пролив начнется в мае — Минтранс РФ

Минтранс РФ планирует поэтапное открытие движения через Керченский пролив. Движение для легковых автомобилей начнется в мае, сообщили в ведомстве.

На сайте Минтранса отмечается, что строители планируют ввести Крымский мост в эксплуатацию раньше, чем планировалось изначально. По открытии автодороги движения разрешат для автомобилей и пассажирских автобусов.

Решение об открытии движения объясняется облегчением дорожного потока на дорогах Керченского и Таманского полуостровов в летний период. Со стороны Крыма подготовят автоподход от моста до развязки с трассой «Таврида». К концу текущего года будут готовы две новые полосы автодороги до Симферополя.