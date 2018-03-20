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 Азаров: Поддержка Путина в Крыму — сигнал для Украины

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Ближнее зарубежье
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Азаров: Поддержка Путина в Крыму — сигнал для Украины

Азаров: Поддержка Путина в Крыму — сигнал для Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о поддержке президента РФ Владимира Путина в Крыму.

Экс-премьер опубликовал пост на своей станице в Facebook, пишет телеканал «360». Азаров отметил, что в Крыму Путина поддержали 92% граждан. Такие результаты должны развеять у Киева и всего мира мифы вокруг полуострова. Данные голосования совпадают с результатами референдума, проведенного в 2014 году.

Итоги выборов показали очевидное доверие граждан РФ к Владимиру Путину, подчеркнул политик. Азанов напомнил, что согласно явке в 67,5% за кандидатуру действующего главы проголосовало почти 77% россиян. Твердая политика Путина в ответ на нападки Запада, в частности, дискриминация российского спорта, лишь сплотили россиян вокруг лидера, написал экс-премьер.

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #украина #крым #киев #азаров
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