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 Канадские миротворцы отправятся в Мали летом 2018 года

Канадские миротворцы отправятся в Мали летом 2018 года

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 Канадские миротворцы отправятся в Мали летом 2018 года

Канадские миротворцы отправятся в Мали летом 2018 года

9:08   20 Марта 2018
Весь мир
39

Канадские миротворцы отправятся в Мали летом 2018 года

Канадские миротворцы отправятся в Мали летом 2018 года

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявил, что летом текущего года в Мали будет отправлена канадская миротворческая миссия. Планируется, что миротворцы расквартируются там на 12 месяцев. 

Конкретные сроки начала операции не уточняются. На данный момент в Мали проводится операция ООН МИНУСМА. Она направлена на поддержку политических процессов в стране и выполнение ряда задач по обеспечению безопасности.

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан добавил, что в Мали отправятся два транспортных вертолета Chinook и четыре боевых вертолета сопровождения Griffon. Численность самого миротворческого контингента составит примерно 250 человек. 

Вооруженный конфликт в Мали начался еще в 2012 году. Он произошел между правительственными войсками и боевиками различных группировок. 

Автор: Виктория Разумовская
#мали #канада #миротворческая миссия
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