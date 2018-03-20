Канадские миротворцы отправятся в Мали летом 2018 года

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявил, что летом текущего года в Мали будет отправлена канадская миротворческая миссия. Планируется, что миротворцы расквартируются там на 12 месяцев.

Конкретные сроки начала операции не уточняются. На данный момент в Мали проводится операция ООН МИНУСМА. Она направлена на поддержку политических процессов в стране и выполнение ряда задач по обеспечению безопасности.

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан добавил, что в Мали отправятся два транспортных вертолета Chinook и четыре боевых вертолета сопровождения Griffon. Численность самого миротворческого контингента составит примерно 250 человек.

Вооруженный конфликт в Мали начался еще в 2012 году. Он произошел между правительственными войсками и боевиками различных группировок.