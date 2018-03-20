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8:46   20 Марта 2018
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КНР хочет увеличить торговый оборот с Россией до 100 миллиардов долларов

КНР хочет увеличить торговый оборот с Россией до 100 миллиардов долларов

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китаю и России следует увеличить двусторонний торговый оборот. По его мнению, он должен достигать 100 миллиардов долларов. 

Кэцян заявил, что в сотрудничестве двух стран в экономической сфере остается большой незадействованный потенциал. На данный момент торговый оборот между странами составляет порядка 80 миллиардов долларов. Глава Госсовета КНР выразил уверенность, что эта цифра может достигать 100 миллиардов долларов. 

По его словам, за прошлый год рост торговли составил более 20 процентов, несмотря на снижение торговли из-за ситуации на рынке сырья. Кэцян также отметил, что стабильное двустороннее сотрудничество России и Китая выгодно не только для двух стран, но и для всего мира.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #кнр #торговля #кэцян
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