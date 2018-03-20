В Министерстве обороны России сообщили, что Центр по примирению враждующих сторон запустил прямую трансляцию с камер видеонаблюдения из пунктов пропуска гумкоридоров в Восточной Гуте. Трансляция идет на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что камеры установлены в пунктах пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» и «Хаммурия». Также задействованы камеры на беспилотных летательных аппаратах в районе пункта пропуска «Хаммурия». Беженцам предоставляется горячее питание, вода, спальные комплекты. Также им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, около 80 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту с начала гуманитарной операции.