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8:29   20 Марта 2018
Весь мир
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Запущена прямая трансляция с пунктов пропуска гумкоридоров в Восточной Гуте — Минобороны РФ

Запущена прямая трансляция с пунктов пропуска гумкоридоров в Восточной Гуте — Минобороны РФ

В Министерстве обороны России сообщили, что Центр по примирению враждующих сторон запустил прямую трансляцию с камер видеонаблюдения из пунктов пропуска гумкоридоров в Восточной Гуте. Трансляция идет на официальном сайте оборонного ведомства. 

Отмечается, что камеры установлены в пунктах пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» и «Хаммурия». Также задействованы камеры на беспилотных летательных аппаратах в районе пункта пропуска «Хаммурия». Беженцам предоставляется горячее питание, вода, спальные комплекты. Также им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, около 80 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту с начала гуманитарной операции.

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #минобороны #восточная гута
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