Губернатор Свердловской области сделал два важных вывода после выборов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев записал видеообращение по итогам выборов президента РФ. Ролик был опубликован на его странице в Instagram.

Куйвашев поблагодарил жителей области за участие в голосовании и проявление ответственности а организаторов выборов - за качественную работу. Губернатор также заявил, что сделал для себя два важных вывода: то, что регион доверяет действующей власти и то, что попытки играть на уменьшение явки провалились.