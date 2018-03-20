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 Кабмин выделил 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

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8:00   20 Марта 2018
Россия
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Губернатор Свердловской области сделал два важных вывода после выборов

Губернатор Свердловской области сделал два важных вывода после выборов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев записал видеообращение по итогам выборов президента РФ. Ролик был опубликован на его странице в Instagram.

Куйвашев поблагодарил жителей области за участие в голосовании и проявление ответственности а организаторов выборов - за качественную работу. Губернатор также заявил, что сделал для себя два важных вывода: то, что регион доверяет действующей власти и то, что попытки играть на уменьшение явки провалились.

Автор: Олег Королев
#екатеринбург #выборы #свердловская область
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