Близ станции метро Петербурга «Горьковская» введут одностороннее движение

В Петербурге на территории Александровского парка, около станции метро «Горьковская», вводится одностороннее движение. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

СПБ ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» предупреждает, что новые правила транспортного движения начнут действовать с восьмого апреля.

Предписания распространяются на участок дороги от Кронверкской набережной до Кронверкского проспекта.