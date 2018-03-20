Три станции московского метро закроют для строительства Кожуховской линии

Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро с субботы на неделю закроют для строительства Кожуховской линии. Об этом сообщили в столичном метрополитене.

Как отмечается, станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» будут временно закрыты с 24 по 30 марта. Отмечается, что поезда будут ходить от станции «Планерная» до станции «Выхино» и в обратную сторону.

Мосгортранс также запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до ближайших станций. Метрополитен возобновит работу 31 марта, в 5:30.