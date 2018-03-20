Москвичей зовут в парки покормить животных и птиц

Жителей столицы приглашают посетить московские парки и познакомиться с птицами и животными. Об этом сообщил представитель объединенной дирекции «Мосгорпарк».

Как отмечается, горожане смогут увидеть диких животных, а также покормить и погладить ручных обитателей. Для посетителей установлены информационные таблички с пояснением о том, чем их можно кормить.

Покормить уток и белок с рук можно в Перовском и Измайловском парках, в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» и усадьбе Воронцово.