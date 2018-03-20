Московский планетарий сообщил время наступления астрономической весны

Астрономическая весна наступит во вторник, 20 марта. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Событие произойдет в 19:15 мск, момент весеннего равноденствия. Как отмечается, солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария неба в Северное.

В дни равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. День и ночь длятся одинаковое количество времени. Во вторник Солнце также будет находиться в созвездии Рыб.