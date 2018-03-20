СМИ: «Росатом» займется утилизацией ноутбуков и телефонов

Государственная корпорация «Росатом» намерена заняться переработкой электронных устройств. Об этом говорится на сайте закупок организации.

РИА «Новости» сообщает, что для переработки компонентов электронных плат с получением концентрата из драгоценных металлов и вторичных продуктов будет смонтирована на АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии».

Как отмечается, при переработке из старых плат можно доставать золото, палладий и серебро. Также процедура позволит избежать загрязнения окружающей среды.