Венгрия возмущена восстановлением базы ВСУ в Закарпатье

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто раскритиковал планы министерства обороны Украины восстановить военную часть в Закарпатье. Об это сообщает hirado.hu.

По мнению венгерского министра, объяснение данного шага со стороны Минобороны Украины необходимостью защиты территориальной целостности вызывает беспокойство у Будапешта. Сиярто отметил, что подобные заявления говорят о том, что в Киеве считают венгерскую национальную общину угрозой Украине. По его мнению, такая позиция является возмутительной и Венгрия категорически выступает против нее.

Ранее в Ужгороде неизвестные дважды подожгли здание «Общества венгерской культуры». Венгрия призвала ввести в Закарпатье наблюдателей от ОБСЕ.