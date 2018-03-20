Жители Киева выступили против переименования площади Льва Толстого

Жители Киева не поддержали инициативу переименования площади Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко. Об этом сообщается на сайте администрации столицы Украины.

У

Голосование по данному вопросу проходило с 18 января по 18 марта. Киевляне, зарегистрированные в системе, голосовали за или против данного решения.

Всего участвовало более трех тысяч человек. Против смены названия выступили 1 тысяча 813 жителей, проект поддержали 1 тысяча 279 человек.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских деятелей. Лев Толстой – известный русский писатель, который скончался за годы до установления советской власти.