СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

Сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру. Об этом сообщает телеканал Channel 4.

Накануне NYT сообщила, что компания незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. С их помощью исследователи оценивали политические предпочтения и показывали рекламу, попадающую в зону их интересов.

Корреспондент телеканала встречался с представителями фирмы, выдавая себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке. Результаты расследования журналистов свидетельствуют о том, что компания прибегала к взяткам и распространению порочащей кандидатов информации.

В ходе встреч представители Cambridge Analytica и ее партнера Strategic Communications Laboratories заявляли, что участвовали в более 200 предвыборных кампаниях по всему миру.

Ранее сообщалось, что британский комиссар по информации Элизабет Дэнхам седьмого марта направила запрос о получении доступа в Cambridge Analytica. Она отметила, если не сможет получит ордер, то обратится за ним в суд.