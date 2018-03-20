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СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

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5:42   20 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

Сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру. Об этом сообщает телеканал Channel 4.

Накануне NYT сообщила, что компания незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. С их помощью исследователи оценивали политические предпочтения  и показывали рекламу, попадающую в зону их интересов.

Корреспондент телеканала встречался с представителями фирмы, выдавая себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке. Результаты расследования журналистов свидетельствуют о том, что компания прибегала к взяткам и распространению порочащей кандидатов информации.

В ходе встреч представители Cambridge Analytica и ее партнера Strategic Communications Laboratories заявляли, что участвовали в более 200 предвыборных кампаниях по всему миру.

Ранее сообщалось, что британский комиссар по информации Элизабет Дэнхам седьмого марта направила запрос о получении доступа в Cambridge Analytica. Она отметила, если не сможет получит ордер, то обратится за ним в суд.

Автор: Олег Королев
#вмешательство в выборы #cambridge analytica
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