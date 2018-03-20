Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
После гибели четырех человек при пожаре в Приморье возбуждено уголовное дело

После гибели четырех человек при пожаре в Приморье возбуждено уголовное дело

 СМИ: Фигурантам уголовных дел могут запретить водить автомобиль

СМИ: Фигурантам уголовных дел могут запретить водить автомобиль
В украинской Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко

В украинской Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко

 Киевляне не поддержали переименование площади Льва Толстого

Киевляне не поддержали переименование площади Льва Толстого
СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

 США и Южная Корея возобновят военные учения

США и Южная Корея возобновят военные учения
После гибели четырех человек при пожаре в Приморье возбуждено уголовное дело

После гибели четырех человек при пожаре в Приморье возбуждено уголовное дело

 СМИ: Фигурантам уголовных дел могут запретить водить автомобиль

СМИ: Фигурантам уголовных дел могут запретить водить автомобиль
В украинской Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко

В украинской Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко

 Киевляне не поддержали переименование площади Льва Толстого

Киевляне не поддержали переименование площади Льва Толстого
СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

 США и Южная Корея возобновят военные учения

США и Южная Корея возобновят военные учения
5:25   20 Марта 2018
Россия
59

СМИ: Фигурантам уголовных дел могут запретить водить автомобиль

СМИ: Фигурантам уголовных дел могут запретить водить автомобиль

Фигурантам уголовных дел о нарушении правил дорожного движения могут запретить водить автомобиль до приговора суда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготавливаемые поправки Уголовно-процессуальный кодекс.

По информации издания, поправки рекомендует принять комитет Госдумы по госстроительству.

Согласно проекту, решение о запрете садиться за руль на время расследования будет принимать по ходатайству следствия суд. В этом случае водительское удостоверение будет изъято, оно будет храниться в материалах дела.

Автор: Олег Королев
#водительские права #уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку Россия
Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку
Внимательное изучение итогов выборов в регионах приводит к выводу о положительной динамике интереса граждан к политической жизни и поддержке лидера государства. Пример Центрального Федерального округа.
19:03   19 Марта 2018
84
Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша Россия

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

18:57   19 Марта 2018
12888
Традиции жалоб. Эксперты объяснили, почему Россия голосовала честно Выборы президента 2018

Традиции жалоб. Эксперты объяснили, почему Россия голосовала честно

16:47   19 Марта 2018
114
Усы при нем. Грудинин поставил новое условие, при котором сбреет растительность Россия

Усы при нем. Грудинин поставил новое условие, при котором сбреет растительность

14:58   19 Марта 2018
834
Новости smi2.ru
Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

 Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

 ЦИК закрыл все лазейки для фальсификаций, сделав выборы самыми легитимными

ЦИК закрыл все лазейки для фальсификаций, сделав выборы самыми легитимными

 СМИ: авиация США атаковала жилые районы Дейр-эз-Зора, минуя технику террористов

СМИ: авиация США атаковала жилые районы Дейр-эз-Зора, минуя технику террористов