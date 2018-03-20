СМИ: Фигурантам уголовных дел могут запретить водить автомобиль
Фигурантам уголовных дел о нарушении правил дорожного движения могут запретить водить автомобиль до приговора суда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготавливаемые поправки Уголовно-процессуальный кодекс.
По информации издания, поправки рекомендует принять комитет Госдумы по госстроительству.
Согласно проекту, решение о запрете садиться за руль на время расследования будет принимать по ходатайству следствия суд. В этом случае водительское удостоверение будет изъято, оно будет храниться в материалах дела.