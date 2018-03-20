США и Южная Корея возобновят военные учения

Южная Корея и США возобновят масштабные военные учения. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Представитель министерства национальной обороны республики сообщил изданию, что учения должны начаться 1 апреля. Они будут проводиться в таком же объеме, как и в прошлые годы.

На сайте Пентагона подчеркивается, что учения будут проходить в том же масштабе, что и в предыдущие годы. Заявляется, что ежегодные учения будут иметь защитный характер.

Ранее сообщалось, что после окончания зимних Паралимпийских игр США и союзники намерены возобновить регулярные учения на Корейском полуострове. КНДР проинформировали о решении через командование ООН.