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 США и Южная Корея возобновят военные учения

США и Южная Корея возобновят военные учения
5:02   20 Марта 2018
Весь мир
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США и Южная Корея возобновят военные учения

США и Южная Корея возобновят военные учения

Южная Корея и США возобновят масштабные военные учения. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Представитель министерства национальной обороны республики сообщил изданию, что учения должны начаться 1 апреля. Они будут проводиться в таком же объеме, как и в прошлые годы.

На сайте Пентагона подчеркивается, что учения будут проходить в том же масштабе, что и в предыдущие годы. Заявляется, что ежегодные учения будут иметь защитный характер. 

Ранее сообщалось, что после окончания зимних Паралимпийских игр США и союзники намерены возобновить регулярные учения на Корейском полуострове. КНДР проинформировали о решении через командование ООН.

Автор: Олег Королев
#сша #учения #южная корея
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