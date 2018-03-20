СМИ: В Приморье унесший жизни четырех человек пожар произошел в приюте

Пожар с четырьмя жертвами во Владивостоке произошел в приюте для бездомных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что следователи проводят по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме. По информации местных Telegram-каналов, в здании находился приют для бездомных. В полиции данную информацию не подтверждают.

Агентство со ссылкой на представителя учреждения сообщает, что правоохранители устанавливают причину инцидента, проводятся экспертизы. При этом не уточняется, кто погиб при пожаре.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА «Новости», что основной причиной пожара считается замыкание проводки.